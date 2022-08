Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Zeugen nach sexueller Belästigung in Bus gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, sucht Zeugen einer sexuellen Belästigung, die sich am Donnerstagnachmittag in einem Linienbus in Vaihingen an der Enz ereignete. Eine 19 Jahre alte Frau befand sich gegen 16:30 Uhr in dem Bus der Linie 595 vom Neuen Bahnhof Vaihingen/Enz bis zur Haltestelle Heilbronner Straße/Stadthalle, als sie von einem bislang unbekannten Mann sexuell belästigt wurde. Der Unbekannte legte unter anderem seine Hand auf den Oberschenkel der jungen Frau, berührte gegen deren Willen ihre Brust sowie den Po und drückte sie zurück auf ihren Sitzplatz, als sie diesen verlassen wollte. Es soll sich um einen schlanken Mann zwischen 25 und 30 Jahren gehandelt haben. Dieser war etwa 175 cm groß, hatte kurze schwarze Haare und einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt und einer blauen Jeans. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der o.g. Rufnummer mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell