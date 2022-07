Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Drei erfolglose Einbrüche

Kevelaer (ots)

Unbekannte Täter waren in der Nacht von Freitag auf Samstag (23. Juli 2022) auf - nach ersten Erkenntnissen erfolglosem - Beutezug in Kevelaer. Im Ortsteil Wetten drangen die Unbekannten in ein Werkstattgebäude auf dem Gelände einer Brennerei auf der Marienstraße ein und verschafften sich danach Zugang zu einem Büro. Beute machten die Täter hier jedoch nicht. Auf dem Mühlenhoeksweg hebelten sie das Fenster zur Lagerhalle einer Genossenschaft auf - auch hier wurde augenscheinlich nichts entwendet. Auf der Straße Ossenpaß löste gegen 01:25 Uhr der Einbruchsalarm einer Firma aus, nachdem das Fenster eines Rolltores eingedrückt worden war. In das Gebäude gelangten die unbekannten Täter jedoch ersten Angaben nach nicht. Hinweise zu den Sachverhalten nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell