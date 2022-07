Kleve-Materborn (ots) - Am Sonntagmittag (24. Juli 2022) wurde in der Berliner Straße in Kleve die Seitenscheibe eines Mercedes Vito eingeschlagen. Ob der oder die bislang noch unbekannten Täter etwas aus dem Fahrzeuginneren erbeuteten, ist bislang unklar. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (pp) Rückfragen bitte an: ...

