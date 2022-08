POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 80-Jährigen

Ueckermünde (LK VG) (ots) - Am 14.08.2022 gegen 21.00 Uhr wurde dem Polizeirevier Ueckermünde gemeldet, dass in der Belliner Straße in Ueckermünde soeben ein Auto gegen einen Pfeiler gefahren sei. Vor Ort konnten die Polizeibeamten feststellen, dass ein PKW gegen mehrere Betonpalisaden gefahren war. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 8.100 Euro. Während der ...

mehr