POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Versuchter Pkw-Aufbruch, Sachbeschädigung

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Backnang: Infokasten demoliert An einem Infokasten in der Straße Im Biegel wurde zwischen Mittwoch und Donnerstagmorgen die Glasscheibe mutwillig eingeschlagen und Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. Hinweise zum Tatgeschehen erbittet nun die Polizei in Backnang unter ...

mehr