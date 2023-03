Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brände - Autos beschädigt und Defibrillator entwendet - Vandalismus - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Infokasten demoliert

An einem Infokasten in der Straße Im Biegel wurde zwischen Mittwoch und Donnerstagmorgen die Glasscheibe mutwillig eingeschlagen und Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. Hinweise zum Tatgeschehen erbittet nun die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090.

Sulzbach an der Murr: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer stieß zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag auf einem Anwohnerparkplatz im Sophienring gegen einen Pkw Mercedes und verursachte dabei ca. 1000 Euro Sachschaden. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher ohne den Vorfall zu melden. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachteten oder sonstige Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, sollten sich bitte mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Aspach: Wohnungseinbruch

Am Sonntagabend in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr wurde in der Gartenstraße in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter stiegen im Erdgeschoss des Wohnhauses über ein Fenster ein und entwendeten aus der Wohnung nach bisherigen Feststellungen etwas Bargeld und Schmuck. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und bittet nun um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden.

Weissach im Tal: Fahrzeugbrand

Eine 35-jährige Ford-Fahrerin befuhr am Sonntag gegen 1.45 Uhr die Strecke zwischen Sachsenweiler und Weissach im Tal, als während der Fahrt plötzlich die Motorenkontrollleuchte blinkte. Die Autofahrerin stoppte umgehend und stieg aus ihrem Fahrzeug. Zeitgleich fing auch schon der Motorraum Feuer. Der Wagen brannte letztlich komplett aus. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften zum Löscheinsatz ausgerückt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Höhe des Sachschadens beläuft sich auf 7000 Euro.

Kernen im Remstal: Autos mutwillig beschädigt und Defibrillator und andere Gegenstände entwendet

In der Tiefgarage der Karl-Mauch-Schule in der Albert-Moser-Straße trieben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag ihr Unwesen. Es wurden zwei Autos mutwillig beschädigt, in dem ein Mercedesstern abgerissen, an einem weiteren Auto die Scheibe eingeschlagen, die Karosserie zerkratzt und eingedellt wurde. Die Schäden belaufen sich hier auf über 10.000 Euro. Zudem wurden aus nicht abgeschlossenen Autos Gegenstände entwendet. Auch ein Defibrillator, der an einer Fassade zur Sporthalle angebracht war, wurde unberechtigterweise abgenommen und entwendet. Die Polizei Fellbach hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen und bittet nun um Hinweise auf die unbekannten Täter. Diese werden unter Tel. 0711/57720 entgegengenommen.

Waiblingen: Feuerwehreinsatz

In der Nacht auf Sonntag gegen Mitternacht geriet in der Straße Im Sämann ein Baucontainer, in dem sich Restmüll befand, in Brand. Die Feuerwehr Waiblingen kam mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Brandursache ist bislang unklar, Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Schnait: Verkehrsschild mutwillig beschädigt

Am Samstagabend gegen 18:45 Uhr wurde in der Ringstraße die Stange eines Verkehrsschildes von mehreren vermutlich jugendlichen Personen verbogen und hierdurch beschädigt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden-Hertmannsweiler: Reifen zerstochen

Zwischen Freitagabend und Samstagvormittag wurden in der Straße Stumpenwiesen alle vier Reifen eines geparkten Autos zerstochen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Remshalden-Grunbach: Brennender Müllcontainer

Mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Remshalden in der Nacht auf Sonntag gegen 3:40 Uhr in die Bahnhofstraße aus, da ein mit Restmüll gefüllter Container in Brand geraten war. Die Feuerwehr hatte die Lage schnell im Griff und löschte den Brand. Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt. Wie es zum Brandausbruch kam, ist bislang unklar, auch Brandstiftung kann bislang nicht ausgeschlossen werden. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Winnenden: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag wurde ein in der Hebelstraße am Fahrbahnrand geparkter VW von einem bisher unbekannten Autofahrer im Bereich der Stoßstange vorne rechts beschädigt. Anschließend fuhr der Unfallverursacher unerlaubt weiter. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Welzheim: Vandalismus in Tiefgarage

Am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr begaben sich mindestens zwei Kinder / Jugendliche in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Brunnenstraße und beschädigten dort u.a. mehrere Fahrzeuge. Zudem wurden zwei Fahrräder und ein Cityroller entwendet. Laut Zeugenhinweisen sollen die beiden Personen etwa 10 - 14 Jahre alt gewesen sein, einer soll eine blauschwarze Jacke und eine blaue Kapuze getragen und schwarze Haare haben, der andere soll eine grünblaue Jacke und graue Kapuze getragen haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Rudersberg: Vorfahrt missachtet

Ein 77 Jahre alter Mercedes-Fahrer übersah am Sonntag gegen 12:40 Uhr an der Kreuzung Welzheimer Straße / Kelterstraße Den Renault eines 51-Jährigen und verursachte hierdurch eine Kollision zwischen den beiden Pkw. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Alfdorf: Erneuter Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am Freitag, den 03.03.2023, in der Früh gegen 4 Uhr ereignete sich in der Lorcher Straße eine Unfallflucht, über die die Polizei bereits berichtete (siehe u.a. Ursprungsmeldung). Mittlerweile konnte ermittelt werden, dass es sich beim Verursacherfahrzeug nicht um einen BMW, wie zunächst angenommen, handelt, sondern um einen grauen Audi A4. Dieser ist vermutlich stark beschädigt. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt von einem jüngeren Mann von schlanker Statur, etwa 180 cm groß mit halblangen braunen Haaren gefahren wurde. Hinweise auf den Fahrer oder den Standort des gesuchten Pkw Audi A4, der sich zwischenzeitlich auch irgendwo in Reparatur befinden könnte, nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Anbei die ursprüngliche Meldung vom 03.03.2023:

Alfdorf: Unfallflucht

Am Freitagmorgen gegen 4 Uhr fuhr ein bislang unbekannter BMW-Fahrer in der Lorcher Straße auf einen parkenden Pkw Renault auf und verursachte dabei erheblichen Sachschaden. Danach flüchtete er, sei aber kurze Zeit später wieder zur Unfallstelle zurückgekommen und habe sein verlorenes Kennzeichen mitgenommen, bevor er sich erneut unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Weitere Hinweise zum Vorfall und auf den geflüchteten BMW-Fahrer wird von der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell