POL-AA: Ostalbkreis - Verkehrsunfälle,

Schwäbisch Gmünd: Autofahrerin bei Unfall verletzt

Am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr verursachte ein 58-jähriger VW-Fahrer einen Verkehrsunfall, bei dem eine 35-jährige Skoda-Fahrerin verletzt wurde. Der VW-Fahrer befuhr die Landstraße 1075 von Iggingen nach Herlikofen. Kurz vor dem Ortseingang Herlikofen übersah er den entgegenkommenden Skoda Rapid, wodurch es in der Folge zur Kollision kam. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt ins nächstgelegene Klinikum verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 17.000 Euro.

Rainau: Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Auf der Bundesstraße 290 verunfallte am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr eine 82-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem VW Beetle. Zwischen dem Bucher Stausee und dem Abzweig Schwabsberg kam sie alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke bevor sie die angrenzende Böschung hinunterfuhr. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin leicht verletzt. An der Leitplanke entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro - am Pkw von rund 6.000 Euro.

Aalen-Wasseralfingen: Unachtsam gegen Verkehrsschild

Aus Unachtsamkeit geriet am Samstagabend gegen 20 Uhr ein 82-jähriger VW-Fahrer mit seinem PKW von der Fahrbahn ab, als er auf der Wilhelmsstraße in Richtung Aalen unterwegs war. Auf Höhe der dortigen Gaststätte touchierte er mit seinem PKW die Verkehrsinsel und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 4000 Euro.

Lorch Waldhausen: Zwei Jugendliche niedergeschlagen und ausgeraubt

In Waldhausen kam es am Samstagabend zu einem Überfall von mehreren maskierten und mit Schlagstöcken bewaffneten Personen, bei dem zwei Jugendliche bedroht und verletzt wurden. Die vermummten Täter attackierten zunächst gegen 20.40 Uhr einen der beiden 16-Jährigen im Bereich des Bahnhofes und entrissen ihm die Halskette. Durch den Angriff stürzte der Jugendliche zu Boden und verletzte sich an der Schulter. Sein gleichaltriger Bekannter eilte dem Gestürzten zu Hilfe und wurde seinerseits mit einem Schlagstock an der Stirn verletzt. Weiterhin forderte ein Täter unter Vorhalten eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Die beiden Jugendlichen konnten vor den Angreifern flüchten und in einem naheliegenden Restaurant Schutz suchen. Bei den Tätern handelte es sich um drei maskierte männliche Personen. Eine Person wird als ca. 190 cm groß, mit kurzen schwarzen Haaren und dunkler Kleidung beschrieben. Die zweite Person trug eine Lederjacke, war ebenfalls dunkel gekleidet und ca. 180 cm groß. Der dritte Täter war mit einem weißen Kapuzenpullover bekleidet und führte sowohl einen Schlagstock als auch ein Messer mit sich. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden dringend gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

