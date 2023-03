Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Verkehrsunfall, Wohnungseinbruch, Sachbeschädigung, Körperverletzung

Aalen (ots)

Kernen-Rommelshausen: Roller übersehen - Fahrer leicht verletzt

Ein 72-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr am Samstag gegen 20.25 Uhr die Waiblinger Straße und wollte nach links in die Hintere Straße einbiegen. Hierbei übersah der Fahrer einen ihm entgegenkommenden Roller, der gerade angefahren war. Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich der Vespa-Fahrer leicht, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3500 Euro.

Fellbach-Oeffingen: Wohnungseinbruch Zeugen gesucht

Unbekannte drangen am Samstag zwischen 10 und 21 Uhr über einen Balkon im ersten Stock in ein Gebäude in der Neckarstraße ein. Die Täter durchsuchten das komplette Erdgeschoss und Teile des Obergeschosses nach Wertgegenständen. Was die Täter genau alles erbeuteten ist derzeit noch unklar. Der entstandene Schaden dürfte sich im Bereich von 3000 - 4000 Euro bewegen. Die Polizei in Fellbach, Tel. 0711/ 5772-0, sucht Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können.

Leutenbach: Mehrere Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Täter beschädigte in der Nacht von Freitag auf Samstag, in der Zeit von 18 bis 08 Uhr, mindestens sieben geparkte Pkw. Der Täter lief durch die Seestraße in Richtung Ortskern und zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand vermutlich im Vorbeigehen die linken Fahrzeugflanken. Der entstandene Schaden wird derzeit auf ca. 15.000 Euro geschätzt. In der Tatnacht war u.a. auch in der Seestraße die Straßenbeleuchtung zeitweise ausgefallen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden, Tel. 07195/ 6940, entgegen.

Aspach: Mann zusammengeschlagen - Zeugen gesucht

Am Samstag gegen 17 Uhr urinierte ein kräftig gebauter, ca. 30-35 jähriger Betrunkener an das Vorderrad eines geparkten Pkw in der Oberstenfelder Straße. Der Besitzer sprach hierauf den dunkel gekleideten, ca. 170 cm großen Mann an, dass er dies zu unterlassen hat und wollte ihn wegschieben. Daraufhin ging der Mann sofort mit beiden Fäusten auf den Besitzer los. Gleich darauf kamen vier Bekannte des Pinklers hinzu. Zwei der Bekannten schlugen und traten auf den bereits am Boden liegenden verletzten Geschädigten ebenfalls ein. Erst als eine weitere Anwohnerin lautstark in das Geschehen eingriff, hat die Personengruppe von dem Geschädigten abgelassen und entfernte sich zu Fuß in Richtung Sonnenhof. Laut Angaben des Geschädigten wartete auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein älterer Mann auf den Bus. Außer diesem Mann sucht die Polizei in Backnang, Tel. 07191/ 9090, weitere Zeugen, die Angaben zu der Personengruppe machen können.

