Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Heizungsbrand in Schule

Aalen (ots)

Durlangen: Heizungsbrand in Schule

Am Freitag gegen 21:30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer gemeldeten Rauchentwicklung in die Grundschule Durlangen, in der Schulstraße alarmiert. Bei Eintreffen der Rettungskräfte wurde ein Brand im Blockheizkraftwerk im Keller festgestellt. Dieser konnte durch die Feuerwehren aus Durlangen und Mutlangen, die mit sechs Fahrzeugen und 43 Einsatzkräften ausgerückt waren, rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass als Brandursache ein technischer Defekt an der Heizungsanlage vermutet werden muss. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 80.000 Euro. Eine Beeinträchtigung des Schulbetriebs ist nach bisherigen Feststellung nicht gegeben.

Aalen, Lorch: PKW-Anhänger durch Wind gegen geparkte Autos geschoben

Am Freitag gegen 21:45 Uhr wurde ein PKW-Anhänger, der in der Maierhofstraße in Lorch geparkt war, durch den starken Wind erfasst und gegen einen geparkten PKW Daimler geschoben. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Gegen 22:00 Uhr wurde ein PKW-Anhänger, der in der Ulmer Straße in Aalen geparkt gewesen war, durch den Wind gegen einen geparkten PKW VW gestoßen, wodurch ein Schaden von etwa 2.000 Euro entstand.

