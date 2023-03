Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall verursacht und geflüchtet

Aalen (ots)

Rot am See: Unfall verursacht und geflüchtet

Am frühen Sonntagmorgen gegen 00:20 Uhr befuhr ein Verkehrsteilnehmer die Hauptstraße in Richtung Brettenfeld. Dort überholte er einen anderen Pkw und anschließend eine 46-jährige Omnibus-Fahrerin. Hierbei kollidierte er mit dem Heck des Omnibusses. Durch den Crash begann der BMW des Verkehrsteilnehmers zu rauchen. Der Unfallverursacher stieg aus seinem rauchenden Fahrzeug und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Hierbei schlug er einem Mann in das Gesicht, als dieser versuchte, den Flüchtigen aufzuhalten. Die Feuerwehr kam mit zwei Fahrzeugen und 15 Personen vor Ort um den brennenden Pkw zu löschen. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Fahrer des BMW um einen 32-jährigen Mann handelt. Ebenfalls ist der 32-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen der Polizei lassen darauf schließen, dass der Unfallverursacher den BMW seines Bekannten ohne dessen Wissen in Gebrauch nahm und anschließend mit diesem den Unfall verursacht hat. Gegen ihn wurden entsprechenden Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell