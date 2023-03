Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Linienbus fährt auf PKW auf - 34-Jähriger nach Kneipenbesuch von Unbekannten verletzt - Mit Cityroller gestürzt

Aalen (ots)

Hofen: Mit Cityroller gestürzt

Alleinbeteiligt gestürzt ist am Donnerstag ein 11-Jähriger, als er gegen 15:30 Uhr mit seinem Cityroller von der Dorfstraße in Richtung Wasseralfingen einen dortigen Gehweg befuhr. Auf Höhe einer Bushaltestelle stürzte er und verletzte sich infolgedessen leicht. Anschließend wurde er zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Schwäbisch Gmünd: 34-Jähriger nach Kneipenbesuch von Unbekannten verletzt

Am frühen Freitagmorgen, gegen 5 Uhr, befand sich ein 34-jähriger Mann nach einem Kneipenbesuch auf dem Heimweg. Nach seinen Angaben wurde er im Bereich der Ledergasse/Honiggasse plötzlich von mehreren Personen angegriffen und niedergeschlagen. Dabei erlitt der alkoholisierte Mann Verletzungen, die ärztlich versorgt werden mussten. Die Angreifer sollen anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07171/3580 zu melden.

Aalen: Linienbus fährt auf PKW auf

Um 13:10 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass es auf der Friedrichstraße zu einem Unfall zwischen einem Omnibus und einem PKW gekommen sei. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 62-jährige Fahrer eines Linienbusses in Fahrtrichtung Stuttgarter Straße unterwegs war. An der Kreuzung zur Gartenstraße fuhr er auf einen an der Ampel stehenden BMW auf, da er fälschlicherweise davon ausging, dass der PKW-Lenker an der gerade erst auf grün umschaltenden Ampel schneller losfahren würde. Bei dem Zusammenstoß wurde der 52-jährige BMW-Fahrer und dessen 19-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Etwa 15 Schüler im Omnibus blieben dagegen unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell