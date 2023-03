Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Pkw, Unfallbeteiligter an Verletzungen verstorben

Aalen (ots)

Gaildorf: Diebstahl aus Pkw

Ein Dieb entwendete zwischen Samstag 17 Uhr und Dienstag 16:30 Uhr einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag, sowie ein Parfüm aus einem im Fasanenweg auf einem Parkplatz stehenden VW. Anschließend entfernte sich der Täter von der Örtlichkeit. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Zeugenhinweise.

Rot am See: Unfallbeteiligter an Verletzungen verstorben

Der 57-jährige Mann, welcher am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr an einen Verkehrsunfall auf der B290 zwischen Rot am See und Wallhausen beteiligt war und in der Folge mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht wurde, verstarb dort an seinen Unfallverletzungen.

Ursprungsmeldung vom 09.03.2023 14:02 Uhr

Am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr befuhr ein 57-jähriger Skoda-Fahrer die B290 von Rot am See kommend in Richtung Wallhausen. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden 53-jährigen Lkw-Fahrer. Beide Fahrzeuge wurden durch den Crash von der Fahrbahn abgewiesen, der Lkw krachte in der Folge in einen Baum und kippte um. Der 57-Jährige Fahrer des Skoda wurde in diesem eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr, welche mit neun Fahrzeugen und 50 Personen im Einsatz war, befreit werden. Er kam in der Folge mit schweren Verletzungen in einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der Fahrer des Lkw wurde ebenfalls schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 90 000 Euro. Die Fahrbahn ist infolge der Unfallaufnahme noch gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell