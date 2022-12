Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer prallt gegen geparktes Auto (08.12.2022)

Dauchingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr auf der Villinger Straße. Ein 73-jähriger Mercedes AMG E 63 Fahrer fuhr Orts einwärts und wich einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Auto aus. Dabei prallte er gegen einen am linken Fahrbahnrand geparkten BMW 218 i. Der Aufprall war so heftig, dass beide Autos danach nicht mehr fahrbereit waren. Abschleppdienste holten die Autos an der Unfallstelle ab. Den Gesamtsachschaden schätzte die Polizei auf insgesamt rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell