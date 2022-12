Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) In Vereinsgebäude eingebrochen (08.12.2022)

Donaueschingen (ots)

In ein Vereinsgebäude in der Straße "Am Vogelsang" eingebrochen sind Diebe im Zeitraum zwischen Dienstag, 12 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr. Die Täter hebelten eine Tür auf und gelangten so in das Gebäudeinnere, wo sie jedoch nichts Stehlbares vorfanden. Durch das gewaltsame Eindringen verursachten sie jedoch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei bittet Zeugen, denen verdächtige Personen in diesem Bereich aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 0771 83783-0, zu melden.

Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Sicherungsempfehlungen, damit man sich ausreichend gegen Einbruch schützen kann. Termine kann man bei den Beratungsstellen des Polizeipräsidium Konstanz vereinbaren. Für den Schwarzwald-Baar-Kreis stehen die Berater unter der Telefonnummer 07721 / 601-253 zur Verfügung.

