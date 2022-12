Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Polizei löst Drogen-Party auf

Rottweil (ots)

Zu einem nächtlichen Polizeieinsatz kam es am letzten Wochenende in der Goethestraße, weil dort Drogen bei einer Party eine wesentliche Rolle spielten. Bei der Kontrolle, bei der mehrere Hundert Gramm Marihuana und Haschisch, sowie synthetische Betäubungsmittel und eine abgeerntete Aufzuchtanlage sichergestellt werden konnten, waren mehrere Polizeibeamte eingesetzt, darunter auch Polizeihundeführer. Aufmerksam auf die Party in der Wohngemeinschaft wurde die Polizei durch eine gemeldete Ruhestörung in der Nacht zum Sonntag. Als die Beamten in den frühen Morgenstunden nach dem Rechten in der Wohnung sahen, fielen ihnen sofort herumliegende Betäubungsmittel auf. Zudem ergab sich der Verdacht, dass ein Teil der 15 angetroffenen Partygäste offensichtlich auch Drogen konsumiert hatten. Die Staatsanwaltschaft Rottweil ordnete noch in der Nacht eine Durchsuchung der Wohnung und Personen an. Neben den Betäubungsmitteln wurden bei den vier Bewohnern der WG im Alter zwischen 21 und 23 Jahren auch zwei Schreckschusswaffen und mehrere Tausend Euro Bargeld sichergestellt. Woher die Drogen stammen und was die näheren Hintergründe sind, wird nun geprüft. Die Verantwortlichen müssen wegen verschiedenen Verstößen mit Strafanzeigen rechnen.

