Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Sachbeschädigung auf dem Sportplatz in Niedernwöhren

Niedernwöhren (ots)

(bae)In der Nacht von Freitag, 10.12 auf Samstag 11.12.2021 kam es auf dem Sportplatz in Niedernwöhren zu einer Sachbeschädigung. Durch unbekannte Täter wurde der Maschendrahtzaun durchtrennt. Auf dem Gelände des Tennisvereins wurden zwei Türen beschädigt. Hierbei entstand Sachschaden in bisher noch unbekannter Höhe. Wer in der fraglichen Nacht etwas beobachtet hat, kann sich bei der Polizei in Stadthagen unter der Telefonnummer 05721/40040 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell