Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung PK Varel, 03.09. - 05.09.2021

Wilhelmshaven (ots)

Fahren unter Betäubungsmittelbeeinflussung Varel- Am Freitagabend befuhr ein 21-jähriger Mann aus Zetel mit einem Kleinkraftrad/ Roller die Bockhorner Straße in Varel. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnten Hinweise auf Betäubungsmittelbeeinflussung erhoben werden. Der Zeteler räumte den Konsum von Marihuana ein. Nach Blutprobenentnahme zur gerichtsverwertbaren Beweiserhebung wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmittelbeeinflussung verantworten.

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer Varel - Am späten Freitagnachmittag ereignete sich im sog. Kaffeehauskreisel Oldenburger Straße/ Wiefelsteder Straße ein Verkehrsunfall bei welchem sich ein Motorradfahrer leichte Verletzungen zuzog. Ein 39-jähriger Mann aus Bockhorn befuhr mit seinem Pkw VW die Wiefelsteder Straße in Richtung Varel. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah er einen Motorradfahrer mit seinem Motorrad der Marke Triumph. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, in dessen Folge sich der 56-jährige Zweiradfahrer aus Bockhorn leichte Verletzungen zuzog. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Varel - Am Freitagnachmittag befuhr ein 30-jähriger Mann aus Oldenburg mit seinem Pkw Ford die B 437 von Bockhorn kommend in Richtung Varel. In der Absicht, seine Fahrt in der Ziegelstraße fortzusetzen, leitete er einen Abbiegevorgang nach links ein. Dabei übersah er den auf der Bundesstraße entgegenkommenden Pkw Ford einer 81-jährigen Frau aus Bockhorn. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge nicht unerheblicher Sachschaden an beiden Pkw entstand. Ein Pkw musste abgeschleppt werden, da dieser nicht mehr fahrtüchtig war.

Diebstahl eines Kennzeichenschildes - Zeugen gesucht! Zetel- In der Zeit vom Freitagabend bis zum Samstagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter von einem in der Bohlenberger Straße parkenden Pkw Opel Combo das hintere Kennzeichenschild. Weiterhin wurde der Fahrzeuglack zerkratzt. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Zetel unter der Telefonnummer 04453-989590 mitzuteilen.

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer Zetel - Am Samstagabend kam es im Einmündungsbereich Wehdestraße/ Pohlstraße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorrades und eines Personenkraftwagens. Ein 19-jähriger Mann aus Zetel befuhr mit einem Pkw BMW die Wehdestraße mit Richtung Bohlenbergerfeld in der Absicht, nach links in die Pohlstraße einzubiegen. Während des Abbiegevorganges übersah er einen 27-jährigen Motorradfahrer aus Wilhelmshaven, der auf seiner Yamaha in entgegengesetzter Richtung auf der Wehdestraße unterwegs war. Der Zweiradfahrer verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht. Weiterhin entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

