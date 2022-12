POL-KN: (Rottweil) Telefon-Verteilerkasten umgefahren - Polizei sucht Verursacher

Randegg (ots) - Am Mittwochnachmittag sind Feuerwehr und Polizei zu einem Fahrzeugbrand in die Otto-Dix-Straße ausgerückt. Gegen 15:30 Uhr geriet ein BMW aus bislang unbekannter Ursache im Bereich des Motorraums in Brand. Die Wehrmänner, die mit einem Fahrzeug und fünf Mann vor Ort waren, löschten das Feuer. Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt. Rückfragen bitte an: Katrin Rosenthal ...

