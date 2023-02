Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf Parkplatz eines Möbelhauses und eines Fitnessstudios(04.02.2023)

Singen (ots)

Am Samstagmittag ist es auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Byk-Gulden-Straße zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Autofahrer streifte den dort geparkten BMW mit Schweizer Kennzeichen. Ohne den Unfall anzuzeigen und sich um eine Regulierung des Schadens in Höhe rund 2.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle.

Am Samstagabend, zwischen 20 und 22 Uhr, kam es in der Straße "Im Haselbusch", auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios zu einer weiteren Unfallflucht. Hier beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten roten Audi A5 und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell