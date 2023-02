Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall im Parkhaus des Kauflands - Polizei sucht beschädigtes Auto (01.02.2023)

Radolfzell (ots)

Am Mittwochvormittag, zwischen 9 und 12 Uhr, ist es im Parkhaus des Kauflands in der Markthallenstraße zu einem Unfall gekommen bei dem ein bislang unbekanntes Auto - vermutlich ein türkisfarbener Minivan - beschädigt worden ist. Der Wagen müsste im Bereich der Fahrertür und der hinteren Tür beschädigt sein. Der geschädigte Fahrzeughalter, oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell