Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz) Diebe entwenden Verkehrsschilder - Polizei bittet um Hinweise (28./29.01.2023)

Orsingen-Nenzingen (ots)

Mehrere Verkehrsschilder im Wert von rund 700 Euro haben unbekannte Diebe am Wochenende 28./29.01.23 in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Nenzingen gestohlen. Die Täter entwendeten die zur Verkehrsregelung während des Nachtumzugs benötigten Schilder. Sachdienliche Hinweise auf die Diebe, oder den Verbleib der Verkehrsschilder nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, entgegen.

