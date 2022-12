POL-MA: Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis: Auto gestohlen - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots) - Zu einem Raub eines Handys kam es am Montagabend, gegen 21.00 Uhr in der Heidelberger Kurfürstenanlage. Ein bislang unbekannter Täter entriss einer 61-Jährigen, welche sich in der Straßenbahn der Linie 23 befand, ihr Mobiltelefon. Trotz Gegenwehr gelang es dem Räuber das Handy aus dem Griff der Frau zu entreißen und damit aus der Straßenbahn in Richtung Römerkreis zu flüchten. Die Geschädigte ...

