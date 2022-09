POL-GÜ: Verkehrsunfall und Fahrerflucht in Güstrow - Polizei bittet um Mithilfe

Güstrow (ots) - Bereits am 31.08.2022 ist es in mehreren Supermarktfilialen des Landkreises Rostock zu Diebstahlshandlungen diverser Tabakwaren gekommen. Nach der Tat in einem Teterower Discounter konnte die Polizei die vermeintlich tatverdächtige Diebesbande stellen. Am frühen Nachmittag waren Beamte der Polizei zunächst in einem Geschäft in Neubukow im Einsatz, als dortige Mitarbeiter mehrere Personen dabei ...

mehr