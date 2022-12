Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Handyraub - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Zu einem Raub eines Handys kam es am Montagabend, gegen 21.00 Uhr in der Heidelberger Kurfürstenanlage. Ein bislang unbekannter Täter entriss einer 61-Jährigen, welche sich in der Straßenbahn der Linie 23 befand, ihr Mobiltelefon. Trotz Gegenwehr gelang es dem Räuber das Handy aus dem Griff der Frau zu entreißen und damit aus der Straßenbahn in Richtung Römerkreis zu flüchten. Die Geschädigte begab sich hiernach zu einer Polizeidienststelle und erstattete Strafanzeige. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Der Täter wurde folgendermaßen beschrieben: Männlich, dunkler Teint, ca. 1,80 m groß, trug einen schwarzen Hoodie und eine schwarze Hose.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 174-444 bei dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell