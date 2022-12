Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Die Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht mit verletztem Fahrradfahrer

Mannheim-Neckarau (ots)

Am 5.12. gegen 10:45 Uhr befuhr bislang unbekannter Fahrzeugführer die Weidenstraße in Fahrtrichtung Neckarau. An der Kreuzung Weidenstraße/ Möhlstraße bog dieser rechts ab und kollidierte hier mit dem geradeaus fahrenden Radfahrer. Der Fahrradfahrer verletzte sich hierbei leicht. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Der Fahrradfahrer konnte lediglich wiedergeben, dass der Unfallverursacher einen blauen PKW fuhr.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Verkehrsteilnehmer, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich telefonisch unter der Nummer 0621 83397-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell