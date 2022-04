Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Eiderdiebe verurteilt

Hochsauerlandkreis (ots)

Hallenberg, Medebach

In den Monaten August bis Oktober 2021 kam es in mehreren Ortsteilen der Stadtgebiete Hallenberg und Medebach zu Einbrüchen und Sachbeschädigungen. Hierbei wurden unter anderem sogenannte Eierautomaten aufgebrochen und daraus Eier entwendet. Mit den entwendeten Eiern wurden zahlreiche geparkte PKW beworfen und teilweise beschädigt. Die drei Täter im Alter von 15 - 20 Jahren aus Winterberg und Medebach konnten durch die Kriminalpolizei ermittelt werden. Nun hatten sie sich vor Gericht zu verantworten. Sie wurden vom Amtsgericht Brilon zu Arrest und Geldstrafen verurteilt. Außerdem müssen sie für den entstandenen Schaden Schadensersatz leisten. Auf das Konto der drei Jugendlichen/Heranwachsenden sollen auch mehrere Diebstähle von und an Fahrzeugen, die im Bereich Winterberg und Medebach in Scheuen untergestellt waren, gehen. Die Gerichtsverhandlung hierzu steht noch aus. Geschädigte, insbesondere in Bezug auf die Schäden an den Eierautomaten, sollen sich bei der Polizeiwache Winterberg unter der Rufnummer 02981 / 90 200 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell