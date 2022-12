Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Fußgängerin nach Unfall schwer verletzt

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen kam es in der Kaiserstraße zu einem schweren Unfall bei der eine Fußgängerin nicht unerheblich verletzt wurde. Eine 72-Jährige fuhr mit ihrem Fiat aus Hilsbach kommend stadteinwärts und übersah nach ersten Ermittlungen des Verkehrsdienstes Heidelberg kurz vor 8 Uhr eine 30-Jährige, die gerade die Straße über einen Zebrastreifen überquerte. Bei dem Zusammenstoß wurde die Fußgängerin frontal vom Pkw erfasst und mehrere Meter weiter zu Boden geschleudert. Die Frau erlitt dabei mehrere Frakturen und kam in eine nahegelegene Klinik. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Am Fiat entstand ein Sachschaden von mindestens 5.000 Euro.

