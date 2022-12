Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrunkener greift Polizeibeamte an

Diebe stehlen Leitern

Altena (ots)

Zeugen meldeten am frühen Morgen des 24.12. einen möglicherweise hilflosen Mann. Er saß zusammengesackt in seinem PKW am Bergfelder Weg. Auch auf Ansprache der Streife reagierte er zunächst nicht. Die weiteren Weckversuche beantwortete der sichtlich alkoholisierte Mann schließlich mit Faustschlägen und den dazu passenden Beleidigungen als Hurensöhne. Die Polizisten zogen ihn darauf aus dem Fahrzeug und legten ihm Handfesseln an. Auch dagegen setzte er sich sowohl körperlich als auch verbal zur Wehr. Er schlief schlussendlich seinen Rausch in einer Gewahrsamszelle aus und durfte nach Entlassung eine Strafanzeige wegen Bedrohung, Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte mit nach Hause nehmen.

Unbekannte entwendeten zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag an der Rahmedestraße, in Höhe Nr. 236, zwei Leitern, die vor dem Haus gelagert wurden. Wer hat die Diebe gesehen? Hinweise nimmt die Wache Altena entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell