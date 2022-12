Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und KPB Märkischer Kreis: Ermittlungen nach Anfangsverdacht eines Tötungsdeliktes

Hemer (ots)

Nach einem Zeugenhinweis fanden Einsatzkräfte am Donnerstagabend in einem Haus in der Bembergstraße einen schwer verletzten 75-Jährigen und dessen tote 77-jährige Ehefrau auf. Aufgrund der Spurenlage werden die Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Hagen und die Polizei zunächst wegen des Anfangsverdachts eines Tötungsdelikts geführt. Auch ein rein suizidaler Hintergrund kann nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Weitere Auskünfte können zum jetzigen Zeitpunkt nicht erteilt werden. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell