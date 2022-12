Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannter stiehlt Handtasche von Beifahrersitz/Einbruch in Seilerseebad

Iserlohn (ots)

Gegen 19:20 Uhr stieg eine 32-Jährige am Donnerstag in ihren an der Straße Obere Mühle parkenden Ford Fiesta. Ihre Handtasche legte sie neben sich auf den Beifahrersitz. Noch bevor sie losfahren konnte, öffnete ein unbekannter Täter die Beifahrertür, griff die Handtasche mitsamt Inhalt und flüchtete in die Straße Lünkerhohl. Der Mann wird als ca. 40-50 Jahre alt und ca. 170-175cm groß beschrieben. Er hatte einen dunklen Bart, trug einen dunklen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 02371/9199-0 entgegen. (schl)

Unbekannte sind in den frühen Morgenstunden am Freitag, gegen 00:55 Uhr, in das Seilerseebad eingebrochen. Mit einer Holzlatte stemmten die Täter offenbar die Schiebetür zum Eingangsbereich auf. Anschließend brachen sie die Tür zu den Büroräumlichkeiten auf und entwendeten eine Kasse. Bei ihrem Einbruch lösten die Täter einen Alarm aus. Als die alarmierten Polizisten eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Zeugen werden gebeten sich unter 023717/9199-0 mit der Polizeiwache in Iserlohn in Verbindung zu setzen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell