POL-KN: (Frittlingen /Lkr. Tuttlingen) Betrunkener Autofahrer verursacht beinahe mehrere Unfälle (04.05.2022)

VS-Schwenningen (ots) - Zwei leicht verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der am Mittwochnachmittag an der Einmündung der Straße "Neuer Angel" auf die Schützenstraße passiert ist. Ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer bog von der Straße "Neuer ...

mehr