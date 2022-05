Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) E-Scooter Fahrer verletzt sich leicht bei Zusammenstoß mit Auto (04.05.2022)

VS-Villingen (ots)

Ein leicht verletzter E-Scooter-Fahrer und Blechschaden in Höhe von rund 500 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr auf der Schwenninger Straße auf Höhe der Einmündung zur Abfahrt der Bundesstraße 33 ereignet hat. Ein 63-jähriger Audi A4- Fahrer kam von der Abfahrt der B 33 aus Richtung St. Georgen her und bog nach rechts auf die Schwenninger Straße ab. Hierbei prallte er mit einem auf dem Fahrradschutzstreifen in Richtung Innenstadt fahrenden 25-jährigen E-Scooter-Fahrer zusammen. Der Rollerfahrer stürzte in der Folge und verletzte sich leicht. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass für den Scooter kein Versicherungsschutz bestand. Gegen den 63-jährigen Autofahrer sowie gegen den 25-Jahre alten Scooter-Fahrer leitete die Polizei Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell