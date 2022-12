Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Stahlkabelschloss geknackt und Pedelec entwendet

Hemer (ots)

Zwischen 17:30 und 20:05 Uhr entwendete am Donnerstag ein unbekannter Täter ein vor der Musikschule am Nelkenweg stehendes Pedelec der Marke Cube. Das Fahrrad war mit einem Stahlkabelschloss an einem Gestänge gesichert. Hinweise zu möglichen Täter liegen nicht vor. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell