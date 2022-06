Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Vermisstensuche mit Lichtbild - hilflose Lage nicht ausgeschlossen; Wer hat Juliana N. gesehen?

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag, den 13. Juni 2022, gegen 14:00 Uhr verließ die 28 Jahre alte Juliana N. das Psychiatrische Zentrum Nordbaden und ist seither unbekannten Aufenthalts. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Juliana N. in einer hilflosen Lage befindet. Da die bisherigen Überprüfungen möglicher Hinwendungsorte in Wiesloch und im Stadtgebiet Mannheim bislang nicht zum Auffinden der 28-Jährigen geführt haben, sucht die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg nun mit einem Lichtbild nach ihr.

Dieses ist im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgenden Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/wiesloch-vermisstenfahndung/

Personenbeschreibung:

weiblich, 28 Jahre alt, ca. 160 cm groß, dunkle Hautfarbe, schlanke Statur, auffallend lange schwarze Rastazöpfe, braune Augen, weißes T-Shirt. Möglicherweise trägt Juliana N. einen schwarz-weiß-karierten Turban.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der 28-Jährigen geben können, werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, unter der Tel.: 0621 174 4444 in Verbindung zu setzen oder in dringenden Fällen den Polizeinotruf, unter der Tel.: 110 zu wählen.

