Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bargeld und Schmuck bei Einbruch entwendet/Diebstähle aus Fahrzeugen

Menden (ots)

Indem sie eine Terrassentür aufhebelten, verschafften sich unbekannte Täter am Donnerstag, zwischen 14:00 und 18:15 Uhr, Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Rittershausstraße. Im Inneren des Hauses durchwühlten sie anschließend mehrere Schränke und Schubladen. Die Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck und entkamen unerkannt. Hinweise zur Identität liegen bisher nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02373/9099-0 mit der Polizeiwache in Menden in Verbindung zu setzen. (schl)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es im Stadtgebiet zu mehreren Autoaufbrüchen. In der Werringser Straße traf es einen Renault Twingo und einen Opel Corsa. An beiden Fahrzeugen wurde jeweils die Seitenscheibe eingeschlagen. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand lediglich ein Kalender. An der Fröndenberger Straße wurde ebenfalls die Seitenescheibe eines dort parkenden Ford Focus eingeschlagen. Im Anschluss wurde der Innenraum durch den unbekannten Täter durchwühlt. Er machte keine Beute. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizeiwache in Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell