POL-MK: Verletzter berichtet von Unfall

Altena (ots) - Am späten Mittwochvormittag, zwischen 11.30 und 13 Uhr, wurde am Langen Kamp ein grauer Opel Astra beschädigt. Als die Fahrerin am Mittag zu ihrem Fahrzeug zurückkam, waren beide Spiegel kaputt und die Kennzeichen weg. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

