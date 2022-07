Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vorsicht Betrugsmasche!

Leimersheim (ots)

Eine 82-jährige Frau erhielt am 27.07.2022 gegen 11 Uhr einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter einer Bank. Der unbekannte Mann gab gegenüber der 82-Jährigen an, dass sie eine neue EC-Karte benötige. Dafür wolle er ihre persönlichen Daten verifizieren. Die 82-Jährige gab ihre Daten entsprechend an. Kurze Zeit später wurde diese durch eine tatsächliche Mitarbeiterin ihrer Bank angerufen. Die aufmerksame Bankangestellte stellte fest, dass eine Überweisung vom Konto der 82-Jährigen in Auftrag gegeben wurde, was dieser seltsam vorkam. Die Überweisung konnte somit glücklicherweise verhindert werden.

