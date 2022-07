Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Völkersweiler Einbruch in Sportheim in Völkersweiler

Völkersweiler (ots)

In der Nacht vom 26./27.07.2022 wurde in das Sportheim in Völkersweiler eingebrochen. Die Täter gelangten über ein aufgehebeltes Fenster in das Sportheim und entwendeten ein Elektrogerät. Der angerichtete Gesamtschaden liegt bei 2000.- Euro. Hinweise zu dem Einbruch werden von der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell