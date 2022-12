POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022

Lüdenscheid (ots) - Unbekannte haben zwischen Dienstag- und Mittwochabend versucht, in eine Praxis an der Graf-von-Galen-Straße einzubrechen. Der Täter scheitere jedoch bei dem Versuch, ein Fenster aufzuhebeln. Am Dienstagabend oder in der folgenden Nacht sind Unbekannte in Büroräume an der Friedrichstraße eingebrochen. Sie entwendeten einen Laptop. Zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag wurde versucht, ein Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses an der Weststraße ...

mehr