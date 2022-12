POL-MK: Einbrüche

Letmathe (ots) - Eine 70-jährige Frau wurde am Mittwoch gegen 12.30 Uhr in einem Discounter An Pater und Nonne bestohlen. Sie hatte während des Einkaufs ihre Handtasche in den Einkaufswagen gelegt. Als sie ihren Wagen einen kurzen Moment aus den Augen ließ, muss ein Unbekannter die Tasche an sich genommen haben. Erst in der Warteschlange an der Kasse fiel ihr auf, dass die Tasche nicht mehr im Wagen lag. Sie machte sich direkt auf den Weg zur Polizei, um Anzeige zu ...

