Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Unfall mit Quad

Fulda. Ein 56-jähriger Quad-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Donnerstag (08.12.) schwer verletzt. Ein 70-jähriger Audi-Fahrer befuhr gegen 16.15 Uhr die Nikolausstraße und wollte nach aktuellem Kenntnisstand nach links in die Straße "Am Bahnhof" abbiegen. Während der Audi-Fahrer mit dem Abbiegevorgang begann, wollte der Quad-Fahrer, welcher sich hinter einem Pkw befand, vermutlich ausscheren, um den Pkw mit seinem Quad zu umfahren und weiter in Richtung Emaillierwerk zu fahren. Plötzlich bremsten beide Verkehrsteilnehmer stark ab, woraufhin der Quad-Fahrer aus noch unklarer Ursache den Lenker augenscheinlich so stark einschlug, dass das Quad umfiel. Der 56-Jährige zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu und wurde in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden.

Polizeistation Fulda

HEF

Sattelzug fährt auf Fahrbahnteiler auf - hoher Sachschaden entstanden

Am frühen Freitagmorgen (09.12.) befuhr ein ukrainischer Fahrer eines in Polen zugelassenen Sattelzuges, gegen 4:45 Uhr, die A4 von Hersfeld kommend in Fahrtrichtung Kirchheim. Kurz vor dem Kirchheimer Dreieck ist die Autobahn dreispurig ausgebaut. Im weiteren Verlauf führt der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Norden und der zweite und dritte Fahrstreifen in Richtung Süden. Der Lkw-Fahrer befuhr nach aktuellem Kenntnisstand zunächst den mittleren Fahrstreifen. Vor ihm befand sich ein weiterer Verkehrsteilnehmer. Aus noch unklarer Ursache geriet der Sattelzug nach rechts und fuhr direkt in den dort befindlichen Fahrbahnteiler, wo er schließlich zum Stehen kam. Hierbei wurde der Tank beschädigt, wodurch mehrere hundert Liter Diesel austraten.

Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. An Sattelzugmaschine und Auflieger entstand Totalschaden. Auch am Fahrbahnteiler entstand erheblicher Sachschaden in Gesamthöhe von circa 160.000 Euro.

Verständigt wurden die Feuerwehr Kirchheim, die untere Wasserbehörde und Autobahnmeisterei Hönebach. Für die aufwändigen Bergungsarbeiten mussten die beiden rechten Fahrstreifen gesperrt werden. Seit etwa 13 Uhr ist die Fahrbahn wieder frei.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Auffahrunfall

Rotenburg. Am Freitag (09.12.), gegen 6.45 Uhr, befuhren der Fahrer eines VW-Transporters aus Bebra und ein VW-Crafter- Fahrer aus Bebra die Kasseler Straße (B 83) in Richtung Alheim. Unmittelbar nach einem dortigen, ampelgeregelten Kreuzungsbereich musste der Transporter verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte der Crafter-Fahrer vermutlich zu spät und fuhr auf den stehenden Transporter. Der Crafter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt circa 6.000 Euro.

Zusammenstoß beim Abbiegen

Bebra. Am Donnerstag (08.12.), gegen 19 Uhr, bog ein 72-jähriger Nissan-Fahrer aus Bebra von der "Friedrichstraße" kommend nach links in die Straße "Am Anger" ab. Ein 16-jähriger Fußgänger mit E-Scooter aus Bebra und ein jugendlicher Fußgänger aus Eschwege überquerten zeitgleich die Fahrbahn "Am Anger" von rechts nach links. Aus noch unklarer Ursache stieß der Pkw-Fahrer mit dem E-Scooter zusammen. Der 16-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Zudem entstand Gesamtschaden von circa 300 Euro.

Abbiegeunfall

Bebra. Zur Unfallzeit am Donnerstag (08.12.), gegen 7.50 Uhr, befuhr ein BMW-Fahrer aus Cornberg die B 83 aus Richtung Lispenhausen kommend in Richtung Bebra. Ein weiterer Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem VW-Lupo die Abfahrt der B 27 und wollte nach aktuellen Erkenntnissen nach links in Richtung Lispenhausen abbiegen. Hierbei kollidierte er aus noch unklarer Ursache mit dem vorfahrtsberechtigten BMW-Fahrer. Der Gesamtschaden beträgt etwa 7.500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell