POL-OH: Einbruch-Auto aufgebrochen-Einbruch-Versuchter Einbruch-Trickbetrug Haustürgeschäft-Einbruch-Trickbetrug durch falschen Bankmitarbeiter-Brand von Garage

Einbruch in Büroraum

Fulda. In der Nacht zu Donnerstag (08.12.) wurde ein Bürogebäude in der Straße "Heinrich-von-Bibra-Platz" Ziel unbekannter Täter. Nachdem das Gebäude für den Publikumsverkehr geschlossen war, durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten. Sie entwendeten einen schwarzen Tresor mitsamt noch unbekanntem Inhalt und flüchteten schließlich unerkannt in unbekannte Richtung. Der genaue Wert des Diebesguts ist aktuell noch unklar. Zudem entstand Sachschaden von circa 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto aufgebrochen

Horas. Unbekannte schlugen zwischen Dienstagabend (06.12.) und Donnerstag (08.12.) ein Fenster eines silbernen VW Golf ein und entwendeten den Wagenheber des Fahrzeugs. Zur Tatzeit stand das Auto - an dem Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand - in der König-Konrad-Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lagerhalle

Eichenzell. Eine Lagerhalle in der Vogelsberger Straße im Ortsteil Welkers wurde in der Nacht zu Donnerstag (08.12.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die Einbrecher in die gewerblich genutzten Räume, die sie anschließend durchsuchten. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Fulda. Am Donnerstagnachmittag (08.12.) versuchten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Blücherstraße einzubrechen. Mehrfach hebelten die Täter an der Zugangstür eines in dem Haus gewerblich genutzten Bereichs im Erdgeschoss. Die Türen hielten den Einbruchsversuchen jedoch stand, sodass lediglich rund 100 Euro Sachschaden entstanden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickbetrug Haustürgeschäft

Fulda. Ein Unbekannter klingelte am Donnerstagnachmittag (08.12.) an der Haustür einer 68-jährigen Frau aus Fulda und stellte sich als Gas- und Wasserinstallateur vor. Als die Fuldaerin den vermeintlichen Handwerker in ihre Wohnung ließ, erklärte ihr dieser, dass es in dem des Mehrfamilienhauses zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei und er nun sämtliche Wasserhähne in der Wohnung der 68-Jährigen überprüfen müsse. Die Dame glaubte den Angaben des Schwindlers und führte ihn durch ihre Wohnung. Unbemerkt verschafften sich weitere Personen unbefugten Zugang zum Wohnraum und stahlen Schmuckstücke im Gesamtwert von circa 200 Euro. Noch bevor der angebliche Gas- und Wasserinstallateur sich von der Fuldaerin verabschiedete, verließen die weiteren Täter unerkannt die Wohnung. Die Geschädigte bemerkte den Trickbetrug erst nachdem alle Personen ihre Wohnung verlassen hatten. Sie kann einen der Täter als männlich, circa 1,90 Meter groß, mit dunklen Haaren und südländischem Erscheinungsbild beschreiben. Zur Tatzeit habe er Arbeitskleidung mit roten Applikationen auf der Vorderseite der Jacke getragen.

Auch bei einer 95-jährigen Frau aus Fulda klingelte am Donnerstagnachmittag (08.12.) ein Unbekannter, der sich als Klempner ausgab. Während der Mann die Dame in ihr Bad lockte, betraten weitere Täter die Wohnung und entwendeten Schmuck und Bargeld in Höhe von rund 1.000 Euro. Der angebliche Klempner kann als männlich, mit kräftiger Statur, kurzem Haar und mitteleuropäischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Zur Tatzeit habe er rot-gelbe Arbeitskleidung getragen.

Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Polizei.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Bei sogenannten Haustürgeschäften geben sich Betrüger als Handwerker aus. Handwerks-, Elektrik-, Gas- oder Wasserarbeiten sind nur einige der angebotenen Leistungen. Nicht selten fordern die Kriminellen bereits im Voraus hohe Geldbeträge für in Aussicht gestellte Arbeiten, die tatsächlich jedoch niemals durchgeführt werden oder sie erbringen mangelhafte oder schlechte Leistungen, die zudem noch eine völlig überteuerte Rechnung nach sich ziehen. In anderen Fällen lassen die Schwindler die Haustüren der späteren Geschädigten hinter sich geöffnet und ermöglichen es so weiteren Tätern unbemerkt in die Wohnräume zu gelangen und Wertgegenstände zu stehlen.

Wichtig ist:

- Überprüfen Sie die Angaben der Dienstleister und der zugehörigen Firma (Gibt es die Firma überhaupt und liegen Rezensionen vor?) und achten Sie bei Internetauftritten von Firmen auf tatsächlich existente Erreichbarkeiten, Impressum und Adressen! - Zahlen Sie nicht im Voraus für in Aussicht gestellte Leistungen und lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag sowie eine Rechnung aushändigen! - Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung, bevor Sie deren tatsächliche Identität nicht klären konnten und versichern Sie sich immer, dass Ihre Haustüre nach Betreten der Räumlichkeiten geschlossen ist.

Einbruch in Einfamilienhaus

Ebersburg. Unbekannte brachen am Donnerstag (08.12.), zwischen 15 Uhr und 18.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Asternweg in Weyhers ein. Durch Zerstören einer Terrassentür gelangten die Täter in das Gebäude, dessen Räumlichkeiten sie anschließend durchsuchten. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher einen Ehering aus Weißgold mit zwei eingravierten Daten sowie einem Namen. Bei dem Einbruch entstand Sachschaden von etwa 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickbetrug durch falschen Bankmitarbeiter

Fulda. Am Donnerstag (08.12.) riefen Unbekannte bei einem 55-jährigen Mann aus Fulda an und gaben sich als Bankmitarbeiter einer örtlichen Filiale aus. Der Anrufer erklärte dem Fuldaer, dass man auffällige Bewegungen aus dem Ausland auf seinem Konto festgestellt habe. Nun benötige man eine generierte TAN-Nummer, um dem Mann einen bereits von seinem Konto abgebuchten vierstelligen Geldbetrag zurück zu überweisen. Der 55-Jährige glaube den Angaben der Schwindler und übermittelte eine TAN. Anschließend buchten die Trickbetrüger einen vierstelligen Betrag vom Konto des Mannes ab.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder Bankangestellter ausgibt, den Sie möglicherweise als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld, TANs oder Überweisungen von Ihnen fordert. - Rufen Sie den Ihnen bekannten Bankmitarbeiter unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

ACHTUNG: Nutzen Sie hierzu nicht die Wahlwiederholungstaste sondern legen Sie das Gespräch bewusst auf und wählen Sie die Nummer neu in das Telefon ein.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Brand von Garage

Kalbach. Am Freitagmorgen (09.12.), gegen 5.40 Uhr, kam es in der Oberkalbacher Straße in Uttrichshausen zu einem Brand in einer Garage. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen kam es in einer angrenzenden Bäckerei zu einem Stromausfall, wodurch mehrere Mitarbeiter bemerkten, dass Rauch aus der Garage aufstieg. Sie informierten daraufhin die Rettungskräfte. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnten die Männer zwei dort geparkte Fahrzeuge aus dem Gebäude fahren und das brennende Papier und eine darüber befindliche, in Flammen stehende Stromleitung ablöschen. Wie genau es zu dem Brand kam, ist aktuell noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. An dem Gebäude selbst entstand kein Schaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

