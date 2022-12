Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Folgemeldung: Einsatzmaßnahmen an Schule in Niederaula

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Niederaula. Am Donnerstag (08.12.), zwischen 11:40 Uhr und 15 Uhr, kam es an einer Schule in der Hattenbacher Straße zu Einsatzmaßnahmen durch die Polizei. Dieser war mitgeteilt worden, dass sich kurz zuvor im Gebäudeinneren ein unbekannter reizender Stoff - möglicherweise Pfefferspray - verteilt hatte und mehrere Personen über Augen- und Atemwegsprobleme klagten, wir berichteten.

Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst und Notärzte mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und kümmerten sich um die 71 Verletzten, die fast alle ambulant versorgt wurden. Lediglich eine Schülerin kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen erlangten die Beamten Hinweise auf einen Schüler der Schule, der nach derzeitigen Erkenntnissen in Verbindung mit der Freisetzung des reizenden Stoffes im Bereich der Cafeteria stehen könnte.

Die genauen Hintergründe stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die polizeilichen Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

(PB)

