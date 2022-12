Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tür beschädigt - Einbrüche - Kennzeichendiebstahl

Fulda (ots)

Tür beschädigt

Fulda. Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Mittwoch (07.12.) unbefugten Zugang zu einem Schulgelände in der Huberstraße. Anschließend traten die Täter mehrfach gegen eine Tür des Gebäudes und verursachten hierdurch etwa 400 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Fulda. In der Nacht zu Mittwoch (07.12.) brachen Unbekannte in Räumlichkeiten eines Vereins in der Leipziger Straße ein, indem sie eine Zugangstür aufhebelten. Ob etwas gestohlen wurde, ist momentan noch unklar. Es entstand jedoch Sachschaden von circa 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kfz-Werkstatt

Petersberg. Eine Kfz-Werkstatt in der Billerer Straße wurde in der Nacht zu Mittwoch (07.12.) Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen eines Fensters gelangten die Einbrecher in das Gebäude, dessen Räumlichkeiten sie anschließend durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Hünfeld. In ein Einfamilienhaus in der Försterstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (07.12.) ein. Zunächst schlugen die Täter die Wandbeleuchtung des Hauses ab und öffneten dann einen Rollladen sowie ein dahinterliegendes Fenster gewaltsam. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die gesamte Wohnfläche. Momentan ist noch nicht bekannt, ob etwas gestohlen wurde. Es entstand jedoch Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Fulda. Von einem Kleinkraftrad der Marke Piaggio stahlen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (07.12.) das Versicherungskennzeichen 351-LRX. Zur Tatzeit stand der Roller in der Nonnengasse. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(SH)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell