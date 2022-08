Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Leicht verletzter Radfahrer bei einem Unfall mit Auto (06.08.2022)

St. Georgen (ots)

Am Samstagvormittag ist es im Kreisverkehr der Bahnhofstraße und der Schramberger Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein 77-jähriger Radfahrer leicht verletzt hat. Ein 85-Jähriger war mit einem Ford Fiesta auf der Bahnhofstraße in Richtung des Kreisverkehrs "Bärenplatz" unterwegs und fuhr in diesen ein. Zur gleichen Zeit befand sich ein 77.jähriger Radfahrer bereits im Kreisverkehr und wollte diesen in Richtung Schramberger Straße verlassen. Beim Einfahren in den Kreisel prallte der 85-jährige Autofahrer mit dem 77-Jährigen zusammen. Der Zweiradfahrer stürzte auf den Boden und verletzte sich hierbei leicht. Eine Fahrt in eine Klinik war nach einer medizinischen Behandlung durch den Rettungsdienst für den 77-Jährige jedoch nicht erforderlich. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden am Ford auf eine Höhe von 500 Euro und am Herrenrad auf ungefähr 100 Euro.

