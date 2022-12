POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Alsfeld

Fulda (ots) - Auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Süd kam es heute um 05.30 Uhr zu einem LKW-Brand. Der Fahrer konnte den 40-Tonner noch auf den Standstreifen lenken. Hier geriet das Fahrzeug in kürzester Zeit in Vollbrand. Der LKW ist nicht mit Gefahrgut beladen. Derzeit ist die Autobahn wegen der Löscharbeiten in Fahrtrichtng Süden noch voll gesperrt. Personen wurden ...

mehr