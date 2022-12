Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hünfeld

Fulda (ots)

Blitzersäule beschädigt

Am Mittwoch, den 07.12.2022, gg. 17:25 Uhr, wurde eine Blitzersäule auf der B 27 in der Ortslage Burghaun total beschädigt. Eine 87-jährige PKW Fahrerin aus dem Haunetal befuhr mit ihrem PKW die B 27 in Ri. Hünfeld. In der Ortslage Burghaun kam sie aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gg. die dort stehende Blitzersäule. Diese wurde dabei total beschädigt. Die 87-jährige setze ihre Fahrt zunächst fort. Aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise wurden andere Verkehrsteilnehmer auf den unfallflüchtigen PKW aufmerksam. Etwa auf Höhe der Abfahrt Hünfeld-Süd konnte die Fahrerin durch Verkehrsteilnehmer gestoppt werden. Am PKW entstand ein Schaden von ca. 7000.- Euro. Die Schadenshöhe am Blitzer ist nicht bekannt. Gg. die Fahrerin wird u.a. ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Will, PHK, Polizeistation Hünfeld

(Dienststelle - bitte vollständig ausschreiben, Dienstbezeichnung, Nachname)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell