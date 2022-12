POL-OH: Reifen zerstochen - Kennzeichendiebstahl

Fulda (ots) - Sachbeschädigung an Obstbaum Neuhof. Am Montag (05.12.), gegen 20.15 Uhr, kam es in Neuhof zum Brand eines Obstbaumes. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten unbekannte Täter auf einem Grundstück in der Emil-Sauer-Straße einen Obstbaum in Brand gesetzt und dadurch beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise ...

