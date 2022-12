POL-OH: Verkehrsunfall - Kind lebensbedrohlich verletzt

Fulda (ots) - Auffahrunfall mit hohem Sachschaden Tann. Am Mittwochmorgen (07.12.), gegen 7.20 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Wendershausen zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr eine 20-jährige Frau aus Thüringen die Hauptstraße, als sie aus noch unklarer Ursache mit einem am Fahrbahnrand geparkten Kleinwagen eines ambulanten Pflegedienstes kollidierte. Durch ...

mehr