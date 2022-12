POL-OH: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Polizeipräsidium Osthessen

Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Tann. Am Mittwochmorgen (07.12.), gegen 7.20 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Wendershausen zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr eine 20-jährige Frau aus Thüringen die Hauptstraße, als sie aus noch unklarer Ursache mit einem am Fahrbahnrand geparkten Kleinwagen eines ambulanten Pflegedienstes kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Kleinwagen in den Gegenverkehr, wo er den VW eines 48-jährigen Mannes aus Ehrenberg leicht im Heckbereich touchierte. Die 20-Jährige wurde bei dem Unfall leichtverletzt und begab sich zur Abklärung in ein Krankenhaus. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 27.000 Euro.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

